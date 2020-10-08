Призывы к прекращению огня в Карабахе должны сопровождаться планом вывода армянских военных – МИД Азербайджана

Заявления министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с призывом оказать давление на официальный Баку для принуждения к перемирию в зоне нагорно-карабахского конфликта вызывает глубокое сожаление и вызывает серьезное недоумение, заявляет МИД Азербайджана.

Как говорится в заявлении МИД Азербайджана, «призывы к одностороннему прекращению огня не служат для разрешения конфликта, а направлены на сохранение статус-кво, основанного на оккупации азербайджанских территорий».

«Один из депутатов Бундестага справедливо спросил Мааса, что прекращение огня не является решением проблемы. На Армению, как государство-агрессор, необходимо оказывать давление. Деятельность Минской группы, членом которой является Германия, почти 30 лет не способствовала переходу прекращения огня в стадию прочного мира, выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев на свои родные земли. Никаких серьезных мер по выполнению требований четырех резолюций Совета Безопасности ООН о немедленном, полном и безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана принято не было», - подчеркивается в сообщении.

Исходя из заявления германского министра, МИД Азербайджана считает, что Германия, будучи ведущей страной ЕС, не в курсе, что в Документе о приоритетах между ЕС и Азербайджаном говорится о поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

«Таким образом, призывы к прекращению огня должны сопровождаться планом вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями резолюции 853 Совета Безопасности ООН. Только тогда прекращение огня может стать прочным миром. Подчеркиваем, что Азербайджан проводит контратаки на своей территории в ответ на агрессию Армении. Вывод армянских войск с азербайджанских территорий и прекращение оккупации - законное требование азербайджанского народа», - отмечается в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана считает несправедливым призывы о давлении на Азербайджан в нынешней ситуации.

«Наоборот, мы призываем Германию оказать давление на Армению и занять справедливую позицию для обеспечения вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана», - сообщает МИД.

Х.Насирзаде