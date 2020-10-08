Диалог по Карабаху продолжается на высшем уровне - Песков

Российская сторона осуществляет контакты на различных уровнях в целях урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжается диалог на самых разных уровнях, включая высший", - сказал он журналистам.

При этом отвечая на уточняющий вопрос о том, являются ли запланированные на понедельник в Москве переговоры по Карабаху результатом контактов российского президента с лидерами Армении и Азербайджана, Песков заявил: "Большего сейчас не могу вам сказать".