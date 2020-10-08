ВС Азербайджана уничтожили установку «Град», которой армянские военные обстреливали Барду и Тертер

Вооруженные силы Азербайджана с помощью высокоточной ракеты уничтожили ракетную установку противника БМ-21 «Град», с помощью которой ВС Армении обстреливали азербайджанские города Барду и Тертер.

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Были спасены жизни ни в чем неповинных мирных жителей Азербайджана и предотвращен ущерб гражданской инфраструктуре», - отметил Гаджиев.

А. Мамедов