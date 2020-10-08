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СНГ 08.10.2020 14:29

Жээнбеков в телефонном разговоре со спикером парламента Киргизии назвал себя легитимным президентом

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по телефону провел переговоры со спикером парламента страны Мыктыбеком Абдылдаевым, сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

"Жээнбеков заявил, что он легитимный президент, а парламент является легитимным органом. Поэтому президент отметил важным организовать встречу со спикером Абдылдаевым", - сказала пресс-секретарь в четверг "Интерфаксу".

"Во время переговоров также был затронут вопрос импичмента, который звучит в стенах парламента. Жээнбеков заявил, что готов обсудить все вопросы, которые возникли в стране, и подчеркнул роль спикера парламента как представителя легитимного органа", - добавила Стамалиева.

По ее словам, во время переговоров со спикером парламента по инициативе Жээнбекова разговор шел о возвращении ситуации в Киргизии "в правовое русло", что президент считает для себя главной задачей.

По словам Стамалиевой, Жээнбеков считает, что стоит вопрос легитимизации кадровых назначений, которые происходят в стране.

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.

Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре из 16 партий, участвовавших в избирательной кампании; среди них три провластные - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" и оппозиционная - "Бутун Кыргызстан".

В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента прежнего созыва.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]