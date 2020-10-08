Жээнбеков в телефонном разговоре со спикером парламента Киргизии назвал себя легитимным президентом

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по телефону провел переговоры со спикером парламента страны Мыктыбеком Абдылдаевым, сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
"Жээнбеков заявил, что он легитимный президент, а парламент является легитимным органом. Поэтому президент отметил важным организовать встречу со спикером Абдылдаевым", - сказала пресс-секретарь в четверг "Интерфаксу".
"Во время переговоров также был затронут вопрос импичмента, который звучит в стенах парламента. Жээнбеков заявил, что готов обсудить все вопросы, которые возникли в стране, и подчеркнул роль спикера парламента как представителя легитимного органа", - добавила Стамалиева.
По ее словам, во время переговоров со спикером парламента по инициативе Жээнбекова разговор шел о возвращении ситуации в Киргизии "в правовое русло", что президент считает для себя главной задачей.
По словам Стамалиевой, Жээнбеков считает, что стоит вопрос легитимизации кадровых назначений, которые происходят в стране.
В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.
Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре из 16 партий, участвовавших в избирательной кампании; среди них три провластные - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" и оппозиционная - "Бутун Кыргызстан".
В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента прежнего созыва.
Азербайджан, вслед за Грецией, отозвал своего посла из Афин для консультаций - МИД
ВС Азербайджана уничтожили установку «Град», которой армянские военные обстреливали Барду и Тертер
Число жертв армянских обстрелов среди мирного населения Азербайджана увеличилось до 31
Нефть уверенно дорожает на опасениях по поводу добычи в Мексиканском заливе и Норвегии, Brent - $42,77 за баррель
Белоруссия будет экономить $500 млн в год на импорте газа после ввода БелАЭС - Минэнерго
Восстановление экономики Франции приостановилось - Банк Франции
В Азербайджане за сутки выявлен 191 новый случай COVID-19
В Кафедральном Соборе в Баку прошло богослужение во имя мира во всем Азербайджане, включая Карабах
Еврокомиссия объявила о контракте на коллективную закупку ремдесивира
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы