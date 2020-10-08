Украина и Великобритания подписали Соглашение о стратегическом партнерстве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Исторический момент: подписали Соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы - западный и восточный - стали еще ближе", - написал Кулеба в Twitter в четверг.