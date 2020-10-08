В Азербайджане за сутки выявлен 191 новый случай COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 191 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 41 тыс. 113, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 182 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончался еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 603.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 39 тыс. 12 человек (+154 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 689 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,280 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 156 тыс. 938 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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