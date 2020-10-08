Председатель "Единой России" (ЕР) Дмитрий Медведев выступил против переформатирования партии власти и заявил, что иначе она может не справиться с политическими и экономическими кризисами, как это произошло в Киргизии и Армении.

"И в Киргизии, и в Армении правящие партии показали себя с крайне слабой стороны после такого рода событий. То есть они просто улетучились, испарились. Я абсолютно уверен, что мы должны нашу партию конструировать, развивать именно таким образом, чтобы она могла преодолеть самые серьезные сложности", - сказал Медведев в четверг на встрече с участниками проекта "Политстартап", победившими на региональных выборах в сентябре.

По его словам, звучат предложения трансформировать "Единую Россию" - "переформатировать" или "перезагрузить" партию. Тем не менее, по мнению Медведева, такой шаг вряд ли приведет к появлению более сильной партии - наоборот, это может в итоге ослабить политическую систему страны.

"Такого рода идеи имеют право на существование только тогда, когда в результате появляется еще более дееспособная, более активная, более эффективная политическая сила. А так это все может, по сути, означать дезорганизацию и умножение на ноль всего того, что было сделано. Поэтому нужно крайне аккуратно относиться к тому политическому багажу и капиталу, который был накоплен "Единой Россией" за все эти годы", - сказал Медведев.