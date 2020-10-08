Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.10.2020 17:44

Медведев предостерегает от перезагрузки "Единой России", опасаясь армянского и киргизского сценариев

Председатель "Единой России" (ЕР) Дмитрий Медведев выступил против переформатирования партии власти и заявил, что иначе она может не справиться с политическими и экономическими кризисами, как это произошло в Киргизии и Армении.

"И в Киргизии, и в Армении правящие партии показали себя с крайне слабой стороны после такого рода событий. То есть они просто улетучились, испарились. Я абсолютно уверен, что мы должны нашу партию конструировать, развивать именно таким образом, чтобы она могла преодолеть самые серьезные сложности", - сказал Медведев в четверг на встрече с участниками проекта "Политстартап", победившими на региональных выборах в сентябре.

По его словам, звучат предложения трансформировать "Единую Россию" - "переформатировать" или "перезагрузить" партию. Тем не менее, по мнению Медведева, такой шаг вряд ли приведет к появлению более сильной партии - наоборот, это может в итоге ослабить политическую систему страны.

"Такого рода идеи имеют право на существование только тогда, когда в результате появляется еще более дееспособная, более активная, более эффективная политическая сила. А так это все может, по сути, означать дезорганизацию и умножение на ноль всего того, что было сделано. Поэтому нужно крайне аккуратно относиться к тому политическому багажу и капиталу, который был накоплен "Единой Россией" за все эти годы", - сказал Медведев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ЕР, БУДУЩЕЕ


Похожие новости


Медведев призвал стороны карабахского конфликта остановить военные действия во избежание региональной катастрофы России придется пройти через рецессию - Медведев Мировой ВВП потеряет около $9 трлн из-за коронавируса Медведев относит к достижениям своего правительства: работу в условиях кризиса и санкций, импортозамещение и низкую инфляцию Медведев считает, что главным направлением работы нового правительства должно стать повышение реальных доходов граждан Медведев заявил, что останется председателем партии "Единая Россия"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]