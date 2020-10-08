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СНГ 08.10.2020 18:04

ЕС должен сочетать жесткость и диалог в отношениях с РФ - Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за сочетание жесткости и диалога в политике Европейского союза в отношении России.

"Нам нужно иметь возможность играть жестко, но в то же время нам никогда нельзя позволять диалогу (с Москвой - ИФ) останавливаться", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на конференции в Братиславе.

"Нам нужна Россия, чтобы решать конфликты в Сирии, в Ливии, на Украине", - продолжил он.

Министр добавил, что ЕС нужно выражать свою позицию яснее, когда речь заходит о таких вещах как инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Накануне Маас заявил, что Германия будет ратовать за санкции против лиц, которые, по мнению Берлина, имеют отношение к инциденту с Навальным, если Россия не прояснит обстоятельства дела.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЕС, ПОДХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]