ЕС должен сочетать жесткость и диалог в отношениях с РФ - Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за сочетание жесткости и диалога в политике Европейского союза в отношении России.
"Нам нужно иметь возможность играть жестко, но в то же время нам никогда нельзя позволять диалогу (с Москвой - ИФ) останавливаться", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на конференции в Братиславе.
"Нам нужна Россия, чтобы решать конфликты в Сирии, в Ливии, на Украине", - продолжил он.
Министр добавил, что ЕС нужно выражать свою позицию яснее, когда речь заходит о таких вещах как инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Накануне Маас заявил, что Германия будет ратовать за санкции против лиц, которые, по мнению Берлина, имеют отношение к инциденту с Навальным, если Россия не прояснит обстоятельства дела.
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