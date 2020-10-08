ЕС должен сочетать жесткость и диалог в отношениях с РФ - Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за сочетание жесткости и диалога в политике Европейского союза в отношении России.

"Нам нужно иметь возможность играть жестко, но в то же время нам никогда нельзя позволять диалогу (с Москвой - ИФ) останавливаться", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на конференции в Братиславе.

"Нам нужна Россия, чтобы решать конфликты в Сирии, в Ливии, на Украине", - продолжил он.

Министр добавил, что ЕС нужно выражать свою позицию яснее, когда речь заходит о таких вещах как инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Накануне Маас заявил, что Германия будет ратовать за санкции против лиц, которые, по мнению Берлина, имеют отношение к инциденту с Навальным, если Россия не прояснит обстоятельства дела.