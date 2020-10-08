В РФ нет уголовных дел против Тихановской - МВД

В МВД России заявили об отсутствии уголовных дел на территории РФ в отношении лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
"Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
"Ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ", - отметили в министерстве.
По данным пресс-службы, этот информационный банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ.
Накануне информированный источник агентства сообщал, что внесение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств.
"В рамках взаимодействия между Союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе", - сказал "Интерфаксу" собеседник агентства, отметив, что уголовное дело российскими правоохранительными органами на нее не возбуждалось.
Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Тихановская была объявлена в розыск на территории РФ.
Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, МВД не уточняет.
Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение Тихановской в городе Гродно. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.
В Белоруссии с 9 августа проходят многотысячные акции протеста.
Тихановская не согласилась с итогами выборов и подала жалобу в Центризбирком. 11 августа литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс объявил, что Тихановская находится в Литве в безопасности. Как пояснила её доверенное лицо Ольга Ковалькова, Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, и у неё не было выбора.
Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии. С ней встречались, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Центральной темой переговоров главы МИД Армении в Москве станет конфликт в Нагорном Карабахе - МИД РФ
Россия ведет переговоры с Баку и Ереваном о сроках возможной встречи глав МИД двух республик в Москве - МИД РФ
ВС Азербайджана уничтожили военную колонну ВС Армении в Карабахе - Минобороны
Турция сократила валютные резервы до минимума за 15 лет
В Moody`s оценили риски для банковского сектора Азербайджана и Армении из-за конфликта в Карабахе
Спрос на нефть вырастет в 2040г на 9% к уровню 2019г и достигнет пика - ОПЕК
У более чем 75% человек в Британии, у кого анализы показали наличие корорнавируса, не было его симптомов при тестировании - исследование
ВС Азербайджана не имеют отношения к разрушению церкви в Шуше – Минобороны
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы