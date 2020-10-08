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СНГ 08.10.2020 18:27

В РФ нет уголовных дел против Тихановской - МВД

В МВД России заявили об отсутствии уголовных дел на территории РФ в отношении лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

"Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ", - отметили в министерстве.

По данным пресс-службы, этот информационный банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ.

Накануне информированный источник агентства сообщал, что внесение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств.

"В рамках взаимодействия между Союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе", - сказал "Интерфаксу" собеседник агентства, отметив, что уголовное дело российскими правоохранительными органами на нее не возбуждалось.

Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Тихановская была объявлена в розыск на территории РФ.

Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, МВД не уточняет.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение Тихановской в городе Гродно. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

В Белоруссии с 9 августа проходят многотысячные акции протеста.

Тихановская не согласилась с итогами выборов и подала жалобу в Центризбирком. 11 августа литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс объявил, что Тихановская находится в Литве в безопасности. Как пояснила её доверенное лицо Ольга Ковалькова, Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, и у неё не было выбора.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии. С ней встречались, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Тэги: РОССИЯ, ТИХАНОВСКАЯ, РОЗЫСК, РАЗЪЯСНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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