Росгвардия и МВД Белоруссии заключат соглашение о сотрудничестве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил провести переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве между Росгвардией и министерством внутренних дел Белоруссии.
"В соответствии с пунктом 3 статьи 11 федерального закона "О международных договорах РФ" принять предложение Росгвардии, согласованное с МИДом России, ФСБ России и МВД России, о проведении переговоров о заключении Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и министерством внутренних дел Республики Беларусь", - говорится в распоряжении правительства РФ.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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