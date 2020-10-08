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СНГ 08.10.2020 19:08

Росгвардия и МВД Белоруссии заключат соглашение о сотрудничестве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил провести переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве между Росгвардией и министерством внутренних дел Белоруссии.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 11 федерального закона "О международных договорах РФ" принять предложение Росгвардии, согласованное с МИДом России, ФСБ России и МВД России, о проведении переговоров о заключении Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и министерством внутренних дел Республики Беларусь", - говорится в распоряжении правительства РФ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МВД, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]