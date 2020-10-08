Индия планирует в 2022г. начать испытание межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования

Индия через 15 месяцев должна испытать межконтинентальную баллистическую ракету K-5 с дальностью действия пять тысяч км для оснащения своих стратегических подводных лодок, сообщил в четверг журнал Swarajya.

При этом указывается, что на данный момент Организация оборонных исследований и разработок Индии DRDO значительно продвинулась в работах по созданию баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ). K-5 является уже третьей БРПЛ, которая создается в стране.

Первая индийская БРПЛ K-15 уже поставлена вооружение ВМС. Ею оснащена подводная лодка INS Arihant, которая является пока единственной подлодкой атомного ракетного базирования (ПЛАРБ). Однако дальность действия ее ракет составляет всего около 750 км.

С учетом малого радиуса действия K-15 не может поражать с большого расстояния важнейшие населенные и индустриальные центры Китая в случае конфликта, отмечает издание. Для этого подлодке нужно будет близко подходить к китайскому побережью в районе Южно-Китайского моря, где она будет уязвима для китайского удара.

Именно в этой связи Индия и разрабатывает новые БРПЛ K-4 с дальностью 3,5 тыс. км и K-5 с дальностью 5 тыс. км, указывает издание. По словам экспертов, ракета K-5 может поражать стратегические цели из Индийского океана.

Индия уже многократно проводила испытание БРПЛ K-4 SLBM. Только в январе текущего года в течение пяти было осуществлено два пуска. В настоящее время разработка ракеты завершена, и планируется начать ее серийное производство. Что касается K-5, то она пока находится в стадии разработки, летные испытания еще не проводились.

Вторая ПЛАРБ Индии - INS Arighat в настоящее время проходит испытания. Ожидается, что атомная подлодка войдет в состав ВМС Индии через шесть месяцев.