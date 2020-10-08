Каждая пятая компания в Великобритании планирует работать удаленно на постоянной основе - опрос

Практически каждая пятая британская компания планирует перейти на удаленный режим работы на постоянной основе, что ставит под угрозу экономическое положение центров крупных городов, в особенности Лондона, пишет Financial Times.
Этот показатель вырос примерно до 40% для компаний в секторе информации и коммуникации, а также для тех, которые занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью, в основном сосредоточенных в центрах городов, показали результаты опроса компаний, проведенного Национальным статистическим управлением (ONS) Великобритании в период с 7 по 20 сентября.
Большинство компаний в сфере образования также, как ожидается, перейдут на бизнес-модель, в большей степени основанную на работе из дома.
Более четверти британских компаний, увеличивших количество персонала, работающего удаленно в связи с пандемией коронавируса, продемонстрировали положительные показатели с точки зрения производительности, показали результаты опроса. Однако две трети сотрудников, работающих из дома, сообщили, что такая система никак не повлияла на продуктивность или привела к ее снижению.
Переход сотрудников компаний на удаленный формат работы представляет собой риск для операторов ресторанов, спортивных залов и провайдеров услуг, которые работают в офисных зданиях или поблизости. За первую неделю октября мобильность в местах отдыха и досуга в центре Лондона сократилась на 65% по сравнению с уровнями до пандемии, согласно данным о мобильности, предоставляемым Google.
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