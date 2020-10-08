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Дальнее зарубежье 08.10.2020 22:01

Каждая пятая компания в Великобритании планирует работать удаленно на постоянной основе - опрос

Практически каждая пятая британская компания планирует перейти на удаленный режим работы на постоянной основе, что ставит под угрозу экономическое положение центров крупных городов, в особенности Лондона, пишет Financial Times.

Этот показатель вырос примерно до 40% для компаний в секторе информации и коммуникации, а также для тех, которые занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью, в основном сосредоточенных в центрах городов, показали результаты опроса компаний, проведенного Национальным статистическим управлением (ONS) Великобритании в период с 7 по 20 сентября.

Большинство компаний в сфере образования также, как ожидается, перейдут на бизнес-модель, в большей степени основанную на работе из дома.

Более четверти британских компаний, увеличивших количество персонала, работающего удаленно в связи с пандемией коронавируса, продемонстрировали положительные показатели с точки зрения производительности, показали результаты опроса. Однако две трети сотрудников, работающих из дома, сообщили, что такая система никак не повлияла на продуктивность или привела к ее снижению.

Переход сотрудников компаний на удаленный формат работы представляет собой риск для операторов ресторанов, спортивных залов и провайдеров услуг, которые работают в офисных зданиях или поблизости. За первую неделю октября мобильность в местах отдыха и досуга в центре Лондона сократилась на 65% по сравнению с уровнями до пандемии, согласно данным о мобильности, предоставляемым Google.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОМПАНИИ, РАБОТА, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]