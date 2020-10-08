McDonald`s в III кв. снизила продажи меньше прогноза, повысила дивиденды на 3%

Продажи американской McDonald`s Corp., крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого обслуживания, в третьем квартале оказались лучше ожиданий аналитиков.
Кроме того, компания повысила размер дивидендов на 3% - до $1,29 с $1,25 на акцию. Закрытие реестра акционеров назначено на 1 декабря, выплаты начнутся 15 декабря.
"Хотя пандемия COVID-19 повлияла на результаты бизнеса в текущем году, темпы восстановления в сочетании с сильным финансовым положением компании поддерживают это увеличение дивидендов, но при этом дают компании возможность инвестировать в бизнес", - говорится в сообщении McDonald`s.
В июле-сентябре сопоставимые продажи компании в мире сократились на 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом в США они увеличились на 4,6%, в том числе за счет роста средней суммы чека по крупным групповым заказам.
Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали снижение общемирового показателя продаж на 5% и рост американского на 2,5%.
Цена акций McDonald`s поднимается на 0,8% в ходе предварительных торгов в четверг. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 14,6%, в то время как значение фондового индекса Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,8% за этот период.
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