Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.10.2020 21:59

McDonald`s в III кв. снизила продажи меньше прогноза, повысила дивиденды на 3%

Продажи американской McDonald`s Corp., крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого обслуживания, в третьем квартале оказались лучше ожиданий аналитиков.

Кроме того, компания повысила размер дивидендов на 3% - до $1,29 с $1,25 на акцию. Закрытие реестра акционеров назначено на 1 декабря, выплаты начнутся 15 декабря.

"Хотя пандемия COVID-19 повлияла на результаты бизнеса в текущем году, темпы восстановления в сочетании с сильным финансовым положением компании поддерживают это увеличение дивидендов, но при этом дают компании возможность инвестировать в бизнес", - говорится в сообщении McDonald`s.

В июле-сентябре сопоставимые продажи компании в мире сократились на 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом в США они увеличились на 4,6%, в том числе за счет роста средней суммы чека по крупным групповым заказам.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали снижение общемирового показателя продаж на 5% и рост американского на 2,5%.

Цена акций McDonald`s поднимается на 0,8% в ходе предварительных торгов в четверг. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 14,6%, в то время как значение фондового индекса Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,8% за этот период.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РЕСТОРАНЫ, ПРОДАЖИ, КВАРТАЛ


Похожие новости


McDonalds потратит $3 млрд на модернизацию ресторанов в США Американцы стали реже ходить в рестораны из-за повышения цен - NPD Число посетителей ресторанов в США не изменится в 2017г, как и в 2016г - эксперты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]