В Moody`s оценили риски для банковского сектора Азербайджана и Армении из-за конфликта в Карабахе

Международное рейтинговое агентство Moody`s считает, что эскалация нагорно-карабахского конфликта может негативно повлиять на банковские сектора Азербайджана и Армении.
«Эскалация угрожает негативными последствиями для кредитования экономики и банковских систем обеих стран. Затяжной военный конфликт, выходящий за пределы Нагорного Карабаха, будет иметь далеко идущие разрушительные последствия для банковских секторов обеих стран. Повышенная напряженность еще больше ослабит деловую активность и доверие потребителей, как в Армении, так и в Азербайджане после вспышки коронавируса, что затруднит их перспективы восстановления экономики. Хотя банки в настоящее время работают в обычном режиме с ограниченной волатильностью депозитов, обострение конфликта может привести к оттоку депозитов и увеличению риска ликвидности, а также к волатильности валютных курсов. Военная мобилизация и затяжной конфликт также будут оказывать дополнительное давление на качество активов банков, которое уже ослабло в результате пандемии коронавируса», - говорится в отчете агентства, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Аналитики агентства отмечают, что если экономический кризис в результате военного конфликта будет продолжаться, перспективы возврата средств по реструктурированным и проблемным кредитам также ухудшатся.
«Мы оцениваем убытки по кредитам, вызванные коронавирусом, в 7,4% чистых кредитов для Армении и 6,3% для Азербайджана. Мы предполагаем, что банковская система Азербайджана будет быстрее восстанавливаться, учитывая низкую долю кредитов и высокий доход до резервирования крупнейших банков страны. Но расширение географии конфликта приведет к дальнейшему ухудшению качества активов с более высокой стоимостью риска и усилением давления на прибыльность и платежеспособность банков. Величина стресса будет зависеть от серьезности и продолжительности военных действий», - говорится в отчете.
А. Мамедов
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