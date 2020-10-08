Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 08.10.2020 17:04

В Moody`s оценили риски для банковского сектора Азербайджана и Армении из-за конфликта в Карабахе

Международное рейтинговое агентство Moody`s считает, что эскалация нагорно-карабахского конфликта может негативно повлиять на банковские сектора Азербайджана и Армении.

«Эскалация угрожает негативными последствиями для кредитования экономики и банковских систем обеих стран. Затяжной военный конфликт, выходящий за пределы Нагорного Карабаха, будет иметь далеко идущие разрушительные последствия для банковских секторов обеих стран. Повышенная напряженность еще больше ослабит деловую активность и доверие потребителей, как в Армении, так и в Азербайджане после вспышки коронавируса, что затруднит их перспективы восстановления экономики. Хотя банки в настоящее время работают в обычном режиме с ограниченной волатильностью депозитов, обострение конфликта может привести к оттоку депозитов и увеличению риска ликвидности, а также к волатильности валютных курсов. Военная мобилизация и затяжной конфликт также будут оказывать дополнительное давление на качество активов банков, которое уже ослабло в результате пандемии коронавируса», - говорится в отчете агентства, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Аналитики агентства отмечают, что если экономический кризис в результате военного конфликта будет продолжаться, перспективы возврата средств по реструктурированным и проблемным кредитам также ухудшатся.

«Мы оцениваем убытки по кредитам, вызванные коронавирусом, в 7,4% чистых кредитов для Армении и 6,3% для Азербайджана. Мы предполагаем, что банковская система Азербайджана будет быстрее восстанавливаться, учитывая низкую долю кредитов и высокий доход до резервирования крупнейших банков страны. Но расширение географии конфликта приведет к дальнейшему ухудшению качества активов с более высокой стоимостью риска и усилением давления на прибыльность и платежеспособность банков. Величина стресса будет зависеть от серьезности и продолжительности военных действий», - говорится в отчете.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, БАНКИ


Похожие новости


Россия ведет переговоры с Баку и Ереваном о сроках возможной встречи глав МИД двух республик в Москве - МИД РФ Трехсторонней встречи России, Армении и Азербайджана на высшем уровне пока не планируется - Песков Армения в переговорах по Карабаху должна отказаться от максималистской позиции – Алиев Азербайджан призвал IKAO обеспечить безопасность полетов в воздушном пространстве страны Тегеран призывает уважать территориальную целостность Азербайджана - МИД У нас нет времени ждать еще 30 лет – президент Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]