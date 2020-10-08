ОДКБ может вмешаться в карабахский конфликт в случае угрозы суверенитету Армении или прямого военного нападения на нее - генсек

Организация Договора о коллективной безопасности окажет военную помощь Армении в конфликте в Нагорном Карабахе в случае наступления реальной угрозы для ее территориальной целостности, либо прямого военного нападения, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"Два пороговых рубежа (следует) рассматривать. Первое - это когда создаются реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности любого государства-члена ОДКБ. Тогда оно вправе обратиться в ОДКБ, приводится в действие механизм консультаций межгосударственных, в том числе экстренных, и оказывается необходимая помощь или поддержка этому государству по его запросу", - сказал Зась журналистам в четверг.
"Второй такой случай - в случае агрессии, то есть военного нападения. Это рассматривается как агрессия против всех наших государств, и в этом случае также по запросу нашей страны объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная. В таких случаях запускается режим реагирования ОДКБ", - пояснил он.
Зась подчеркнул, что уставом ОДКБ предусмотрены адекватные меры по оказанию помощи его участникам в случае такой необходимости.
"Любое государство-член ОДКБ вправе рассчитывать на помощь", - сказал Зась.
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