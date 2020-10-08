Генсек ОДКБ: трудно судить о масштабах переброски боевиков в Нагорный Карабах, по всей видимости, они там есть

В Организации договора о коллективной безопасности полагают, что в конфликте в Нагорном Карабахе участвуют иностранные боевики, но о масштабах участия судить трудно, сообщил генсек организации Станислав Зась.

"Мне сейчас трудно судить о масштабах и организации переброски боевиков в зону конфликта. По всей видимости, они там есть", - сказал Зась журналистам в четверг.