ВС Азербайджана не имеют отношения к разрушению церкви в Шуше – Минобороны

Подразделения азербайджанской армии не нацелены на памятники истории и религии в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Информация о повреждении церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями азербайджанской армии. Целью Азербайджана являются только военные объекты. Армия Азербайджана не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения о памятники», - отметили в ведомстве.

Х.Насирзаде