В ОДКБ полагают, что Турция не станет впрямую вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе

В Организации Договора о коллективной безопасности полагают, что Турция не станет напрямую вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Я все-таки думаю, что до этого не дойдёт", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Любое вмешательство третьих сторон в этот процесс деструктивно", - добавил Зась.
Генсек отметил, что ОДКБ занимает взвешенную позицию по карабахскому конфликту и ждёт того же от Турции.
"Мы полностью поддерживаем ту работу, которую проводит сопредседатель Минской группы ОБСЕ (Россия - ИФ) и считаем, что этого должны придерживаться и другие страны, в том числе Турция", - отметил Зась.
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