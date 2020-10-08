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Карабахский конфликт 08.10.2020 17:23

В ОДКБ полагают, что Турция не станет впрямую вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе

В Организации Договора о коллективной безопасности полагают, что Турция не станет напрямую вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Я все-таки думаю, что до этого не дойдёт", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Любое вмешательство третьих сторон в этот процесс деструктивно", - добавил Зась.

Генсек отметил, что ОДКБ занимает взвешенную позицию по карабахскому конфликту и ждёт того же от Турции.

"Мы полностью поддерживаем ту работу, которую проводит сопредседатель Минской группы ОБСЕ (Россия - ИФ) и считаем, что этого должны придерживаться и другие страны, в том числе Турция", - отметил Зась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОЛЬ, ОДКБ, КАРАБАХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]