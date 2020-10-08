В ОДКБ полагают, что Турция не станет впрямую вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе

В Организации Договора о коллективной безопасности полагают, что Турция не станет напрямую вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Я все-таки думаю, что до этого не дойдёт", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Любое вмешательство третьих сторон в этот процесс деструктивно", - добавил Зась.

Генсек отметил, что ОДКБ занимает взвешенную позицию по карабахскому конфликту и ждёт того же от Турции.

"Мы полностью поддерживаем ту работу, которую проводит сопредседатель Минской группы ОБСЕ (Россия - ИФ) и считаем, что этого должны придерживаться и другие страны, в том числе Турция", - отметил Зась.