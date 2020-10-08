Apple потребовала от Telegram заблокировать несколько каналов с данными белорусских силовиков и членов избиркомов - Дуров

Apple потребовал от Telegram закрыть три канала с личными данными сотрудников правоохранительных органов Белоруссии, а также членов избирательных комиссии на прошедших выборах президента, сообщил основатель сервиса Павел Дуров.

"Их (Apple) беспокоит, что публикация персональных данных сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие", - написал Дуров в своем телеграм-канале.

"Я думаю, что ситуация не черно-белая, и я бы предпочел оставить эти каналы, но обычно Apple не предлагает в таких случаях особого выбора для приложений как Telegram", - добавил он.

Дуров предположил с сожалением, что эти каналы в итоге будут заблокированы на устройствах, использующих операционную системы IOS, но останутся доступными на других платформах.

Речь в требовании Apple идет о каналах, где пользователями выкладывают персональные данные и аккаунты в соцсетях сотрудников правоохранительных органов, которые ими обвиняются в применении насилия к протестующим в Белоруссии, членов избирательных комиссий, которые обвиняются в фальсификации прошедших в начале августа президентских выборов в республике, а также их родственников.