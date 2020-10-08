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Транспорт и связь 08.10.2020 22:16

Apple потребовала от Telegram заблокировать несколько каналов с данными белорусских силовиков и членов избиркомов - Дуров

Apple потребовал от Telegram закрыть три канала с личными данными сотрудников правоохранительных органов Белоруссии, а также членов избирательных комиссии на прошедших выборах президента, сообщил основатель сервиса Павел Дуров.

"Их (Apple) беспокоит, что публикация персональных данных сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие", - написал Дуров в своем телеграм-канале.

"Я думаю, что ситуация не черно-белая, и я бы предпочел оставить эти каналы, но обычно Apple не предлагает в таких случаях особого выбора для приложений как Telegram", - добавил он.

Дуров предположил с сожалением, что эти каналы в итоге будут заблокированы на устройствах, использующих операционную системы IOS, но останутся доступными на других платформах.

Речь в требовании Apple идет о каналах, где пользователями выкладывают персональные данные и аккаунты в соцсетях сотрудников правоохранительных органов, которые ими обвиняются в применении насилия к протестующим в Белоруссии, членов избирательных комиссий, которые обвиняются в фальсификации прошедших в начале августа президентских выборов в республике, а также их родственников.

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Тэги: РОССИЯ, TELEGRAM, СИЛОВИКИ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]