Apple потребовала от Telegram заблокировать несколько каналов с данными белорусских силовиков и членов избиркомов - Дуров

Apple потребовал от Telegram закрыть три канала с личными данными сотрудников правоохранительных органов Белоруссии, а также членов избирательных комиссии на прошедших выборах президента, сообщил основатель сервиса Павел Дуров.
"Их (Apple) беспокоит, что публикация персональных данных сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие", - написал Дуров в своем телеграм-канале.
"Я думаю, что ситуация не черно-белая, и я бы предпочел оставить эти каналы, но обычно Apple не предлагает в таких случаях особого выбора для приложений как Telegram", - добавил он.
Дуров предположил с сожалением, что эти каналы в итоге будут заблокированы на устройствах, использующих операционную системы IOS, но останутся доступными на других платформах.
Речь в требовании Apple идет о каналах, где пользователями выкладывают персональные данные и аккаунты в соцсетях сотрудников правоохранительных органов, которые ими обвиняются в применении насилия к протестующим в Белоруссии, членов избирательных комиссий, которые обвиняются в фальсификации прошедших в начале августа президентских выборов в республике, а также их родственников.
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