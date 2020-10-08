Россия ведет переговоры с Баку и Ереваном о сроках возможной встречи глав МИД двух республик в Москве - МИД РФ

Россия ведет переговоры с Арменией и Азербайджаном по организации встречи глав МИД двух стран в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нами предложено предоставить московскую площадку для организации встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей минской группы ОБСЕ. Мы ведем консультации со сторонами относительно возможных сроков начала переговоров в этом формате", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что Россия продолжает предпринимать активные посреднические усилия, направленные на незамедлительное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него, возобновление переговорного процесса на основе существующих базовых принципов и международных правовых документов.