Центральной темой переговоров главы МИД Армении в Москве станет конфликт в Нагорном Карабахе - МИД РФ

Ситуация в Нагорном Карабахе станет одной из основных тем в ходе визита в Москву главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна 11-13 октября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, что в центре внимания будет крайне непростая ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Россия как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ последовательно прилагает всемерные усилия, направленные на незамедлительное прекращение огня и создание условия для возобновления переговорного процесса", - сказала она журналистам в четверг.

По словам Захаровой, стороны рассмотрят комплекс вопросов многопланового двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия по линии ОДКБ и других международных структурах.

Как подчеркнула дипломат, "двусторонние отношения - напомню, они носят союзнический характер - отличаются интенсивным политическим диалогом на высшем и высоком уровнях, эффективными межпарламентскими контактами, конструктивными обменами по линии министерств и ведомств".

"Мы рассчитываем, что официальный визит министра иностранных дел Армении в Москву придаст дополнительный импульс развитию взаимовыгодного российско-армянского взаимодействия и будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в Закавказье", - отметила Захарова.