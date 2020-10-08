Отношения между РФ и ЕС будут в центре внимания на переговорах с главой МИД Италии - Захарова

Отношения между Россией и Евросоюзом, ситуация на Ближнем Востоке, а также на Украине и в Нагорном Карабахе будут обсуждаться в ходе предстоящего 14 октября визита в РФ главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Особое внимание предполагается уделить отношениям России с ЕС, ситуации на Украине, Белоруссии, Нагорном Карабахе, урегулировании в Ливии и Сирии. Кроме того, будут затронуты вопросы взаимодействия в рамках группы 20, с учетом председательства Италии в этой организации в 2021 году", - сказала она на брифинге в среду.
По словам дипломата, в ходе визита итальянского министра планируется обсудить "широкий спектр вопросов международной повестки, включая сотрудничество в сфере международной безопасности с упором на тематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями".
ANAMA обезвредила 29 бомб ВС Армении, сброшенных на районы Азербайджана
Путин призвал Алиева и Пашиняна прекратить боевые действия по гуманитарным соображениям - Кремль
Курц предлагает провести в Австрии переговоры по карабахскому урегулированию
Apple потребовала от Telegram заблокировать несколько каналов с данными белорусских силовиков и членов избиркомов - Дуров
Укртранснафта в январе-сентябре увеличила транзит нефти в Европу и Белоруссию на 5,5%
Добыча жидких углеводородов не-ОПЕК не изменится к 2045г, ОПЕК компенсирует ростом на 10 млн б/с
Власти ЕС заключат контракт с Johnson & Johnson на поставку вакцин от COVID-19 - председатель ЕК
У более чем 75% человек в Британии, у кого анализы показали наличие корорнавируса, не было его симптомов при тестировании - исследование
ВС Азербайджана не имеют отношения к разрушению церкви в Шуше – Минобороны
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы