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Регион 08.10.2020 22:45

Отношения между РФ и ЕС будут в центре внимания на переговорах с главой МИД Италии - Захарова

Отношения между Россией и Евросоюзом, ситуация на Ближнем Востоке, а также на Украине и в Нагорном Карабахе будут обсуждаться в ходе предстоящего 14 октября визита в РФ главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Особое внимание предполагается уделить отношениям России с ЕС, ситуации на Украине, Белоруссии, Нагорном Карабахе, урегулировании в Ливии и Сирии. Кроме того, будут затронуты вопросы взаимодействия в рамках группы 20, с учетом председательства Италии в этой организации в 2021 году", - сказала она на брифинге в среду.

По словам дипломата, в ходе визита итальянского министра планируется обсудить "широкий спектр вопросов международной повестки, включая сотрудничество в сфере международной безопасности с упором на тематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]