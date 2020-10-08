Отношения между РФ и ЕС будут в центре внимания на переговорах с главой МИД Италии - Захарова

Отношения между Россией и Евросоюзом, ситуация на Ближнем Востоке, а также на Украине и в Нагорном Карабахе будут обсуждаться в ходе предстоящего 14 октября визита в РФ главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Особое внимание предполагается уделить отношениям России с ЕС, ситуации на Украине, Белоруссии, Нагорном Карабахе, урегулировании в Ливии и Сирии. Кроме того, будут затронуты вопросы взаимодействия в рамках группы 20, с учетом председательства Италии в этой организации в 2021 году", - сказала она на брифинге в среду.

По словам дипломата, в ходе визита итальянского министра планируется обсудить "широкий спектр вопросов международной повестки, включая сотрудничество в сфере международной безопасности с упором на тематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями".