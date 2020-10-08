Глава Европарламента уходит на карантин

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли оказался в контакте с сотрудником, инфицированным коронавирусом, и заявил, что уходит на самоизоляцию.

"Недавно я общался с одним из моих сотрудников, у которого сегодня оказался положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. В соответствии с правилами я буду самоизолироваться на требуемый период для проведения необходимых проверок", - написал Сассоли в твиттере в четверг.

Это вторая изоляция из-за коронавируса главы Европарламента с начала пандемии COVID-19. В марте он уже уходил на карантин после поездки в Италию, где тогда была самая крупная вспышка этого заболевания в Европе.