Зеленский на встрече с Джонсоном предложил Великобритании закупать украинскую сельхозпродукцию

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Киев с официальным визитом и призвал британскую сторону закупать украинскую сельхозпродукцию.
Встреча Зеленского и Джонсона состоялась в Лондоне в четверг, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
По данным пресс-службы, Зеленский ознакомил Джонсона с ситуацией и политикой безопасности в Донбассе, поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Во время переговоров собеседники подчеркнули важность совместных действий в преодолении серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир, а именно: последствий пандемии коронавируса и глобального климатического кризиса", - говорится в сообщении.
Джонсон подчеркнул, что Великобритания стоит на позиции, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана. Зеленский отметил, что Украина имеет мощности для массового производства и ожидает изготовления вакцины.
Дополнительно президент Украины рассказал британскому премьер-министру о проектах и реформах, которые внедряет Украина для развития экономики. "Украина известна как один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире. У нас Великобритания сможет покупать сельскохозяйственную продукцию высокого качества по привлекательным ценам", - отметил Зеленский.
Обсуждалась необходимость улучшения торговых отношений. Премьер-министр Великобритании отметил, что поднятие уровня товарооборота между обеими странами стоит высоко на повестке дня.
Кроме того стороны отметили важность стратегического партнерства и развития двусторонних отношений.
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