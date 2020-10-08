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Регион 08.10.2020 18:02

Зеленский на встрече с Джонсоном предложил Великобритании закупать украинскую сельхозпродукцию

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Киев с официальным визитом и призвал британскую сторону закупать украинскую сельхозпродукцию.

Встреча Зеленского и Джонсона состоялась в Лондоне в четверг, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

По данным пресс-службы, Зеленский ознакомил Джонсона с ситуацией и политикой безопасности в Донбассе, поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Во время переговоров собеседники подчеркнули важность совместных действий в преодолении серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир, а именно: последствий пандемии коронавируса и глобального климатического кризиса", - говорится в сообщении.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания стоит на позиции, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана. Зеленский отметил, что Украина имеет мощности для массового производства и ожидает изготовления вакцины.

Дополнительно президент Украины рассказал британскому премьер-министру о проектах и реформах, которые внедряет Украина для развития экономики. "Украина известна как один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире. У нас Великобритания сможет покупать сельскохозяйственную продукцию высокого качества по привлекательным ценам", - отметил Зеленский.

Обсуждалась необходимость улучшения торговых отношений. Премьер-министр Великобритании отметил, что поднятие уровня товарооборота между обеими странами стоит высоко на повестке дня.

Кроме того стороны отметили важность стратегического партнерства и развития двусторонних отношений.

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Тэги: УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ДЖОНСОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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