Россия запросит у Германии отчет ОЗХО по делу Навального - МИД РФ

Россия запросит у Германии отчет ОЗХО по делу российского оппозиционера Алексея Навального, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разумеется, мы запросим у немецкой стороны имеющийся в ее распоряжении полный отчет техсекретариата ОЗХО по итогам еще двух анализов, назначенных этой же структурой", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что эти запросы, наряду с четырьмя запросами, направленными в Берлин по линии генпрокуратуры РФ, "необходимы для того, чтобы в полном соответствии с российским законодательством и общепризнанными нормами уголовно-процессуального порядка завершить доследственную проверку на предмет признаков возможного состава преступления с Навальным".

"Только при наличии таких признаков возможно возбуждение уголовного дела", - подчеркнула она.

Захарова напомнила, что российская сторона также призывает вернуть российским правоохранительным органам "незаконно вывезенные с территории РФ вещественные доказательства, предоставить российским правоохранительным органам доступ к Марии Певчих для ее опроса в качестве непосредственного свидетеля, происходившего в Томске и Омске событий, а также дать возможность (российским) медиками взять биоматериал непосредственно у блогера".