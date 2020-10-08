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Регион 08.10.2020 23:41

Россия запросит у Германии отчет ОЗХО по делу Навального - МИД РФ

Россия запросит у Германии отчет ОЗХО по делу российского оппозиционера Алексея Навального, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разумеется, мы запросим у немецкой стороны имеющийся в ее распоряжении полный отчет техсекретариата ОЗХО по итогам еще двух анализов, назначенных этой же структурой", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что эти запросы, наряду с четырьмя запросами, направленными в Берлин по линии генпрокуратуры РФ, "необходимы для того, чтобы в полном соответствии с российским законодательством и общепризнанными нормами уголовно-процессуального порядка завершить доследственную проверку на предмет признаков возможного состава преступления с Навальным".

"Только при наличии таких признаков возможно возбуждение уголовного дела", - подчеркнула она.

Захарова напомнила, что российская сторона также призывает вернуть российским правоохранительным органам "незаконно вывезенные с территории РФ вещественные доказательства, предоставить российским правоохранительным органам доступ к Марии Певчих для ее опроса в качестве непосредственного свидетеля, происходившего в Томске и Омске событий, а также дать возможность (российским) медиками взять биоматериал непосредственно у блогера".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ГЕРМАНИЯ, ОЗХО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]