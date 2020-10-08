Турция сократила валютные резервы до минимума за 15 лет

Валовой объем валютных резервов Турции на 2 октября составлял $41,41 млрд, снизившись с $42,42 млрд неделей ранее, свидетельствуют данные центрального банка страны.
Это минимальный уровень с сентября 2005 года, отмечает Trading Economics. Сокращение резервов обусловлено тем, что ЦБ и госбанки наращивает усилия по поддержке курса лиры.
Объем чистых международных резервов Турции на прошлой неделе упал до самого низкого показателя с марта 2004 года - $16,8 млрд.
В ходе торгов в четверг стоимость нацвалюты опускалась до исторического минимума в 7,942 лиры/$1. Затем падение несколько ослабло, и к 18:02 курс скорректировался до 7,9264 лиры/$1.
Курс турецкой нацвалюты относительно единой европейской в четверг также падал до рекордно низкой отметки в 9,35 лиры за евро.
С начала текущего года лира потеряла примерно четверть своей стоимости. Это наихудшая динамика среди валют стран с развивающейся экономикой (emerging markets) после бразильского реала.
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