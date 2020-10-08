Азербайджанская армия продолжает контрнаступление в Карабахе - Минобороны

Азербайджанская армия продолжает успешное контрнаступление в Карабахе, заявил пресс-секретарь министерства обороны Анар Эйвазов.

"Контрнаступательная операция азербайджанской армии успешно продолжается. Противнику наносятся удары вдоль всей линии фронта, противник несет большие потери в живой силе", - сказал Эйвазов на брифинге в четверг.

По его словам, азербайджанская армия в ходе боев уничтожила также большую колонну противника.

"Хочу заявить, что азербайджанская армия контролирует все территории, ранее освобожденные в ходе боевых действий. Азербайджанская армия выполняет план боевых действий", - добавил он.

А. Азизов