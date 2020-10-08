Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 08.10.2020 19:05

Мишустин в разговоре с премьером Азербайджана отметил важность прекращения боевых действий в Карабахе

Важность скорейшей стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и прекращения огня отметил премьер РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.

"Михаил Мишустин отметил важность скорейшей стабилизации обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта, прекращения боевых действий и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации",- говорится в сообщении пресс-службы российского правительства по итогам разговора.

Там отметили, что "стороны подчеркнули необходимость обеспечения мира и безопасности в регионе Закавказья".

Кроме того, главы двух правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов в различных областях, говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕМЬЕРЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Россия ведет переговоры с Баку и Ереваном о сроках возможной встречи глав МИД двух республик в Москве - МИД РФ Трехсторонней встречи России, Армении и Азербайджана на высшем уровне пока не планируется - Песков Алиев назвал ответственной позицию России по ситуации в Карабахе Путин и Алиев обсудили Нагорный Карабах, диалог будет продолжен - Песков Нарышкин назвал принципиально новым внешним фактором нынешней ситуации в Карабахе открытую поддержку Азербайджана Турцией Дефицита контактов Москвы с Баку и Анкарой нет - Песков

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]