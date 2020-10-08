Мишустин в разговоре с премьером Азербайджана отметил важность прекращения боевых действий в Карабахе

Важность скорейшей стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и прекращения огня отметил премьер РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.
"Михаил Мишустин отметил важность скорейшей стабилизации обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта, прекращения боевых действий и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации",- говорится в сообщении пресс-службы российского правительства по итогам разговора.
Там отметили, что "стороны подчеркнули необходимость обеспечения мира и безопасности в регионе Закавказья".
Кроме того, главы двух правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов в различных областях, говорится в сообщении.
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