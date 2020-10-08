Курц предлагает провести в Австрии переговоры по карабахскому урегулированию

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил свою страну в качестве места проведения армяно-азербайджанских переговоров по урегулированию резко обострившегося нагорно-карабахского конфликта.

"В ходе телефонного разговора сегодня с премьер-министром Армении Николом Пашиняном я выразил надежду на мирное решение и предложил провести у себя очередной раунд переговоров между двумя сторонами", - написал Курц в четверг в Твиттере.

"Австрия всегда служит местом для диалога, и мы продолжим продвигать деэскалацию и прямые переговоры", - отметил канцлер.

Он выразил серьезную озабоченность продолжающейся эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"У этого конфликта нет военного решения. Австрия призывает к прекращению военных действий и поддерживает переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заявил канцлер Австрии.