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Карабахский конфликт 08.10.2020 19:22

Курц предлагает провести в Австрии переговоры по карабахскому урегулированию

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил свою страну в качестве места проведения армяно-азербайджанских переговоров по урегулированию резко обострившегося нагорно-карабахского конфликта.

"В ходе телефонного разговора сегодня с премьер-министром Армении Николом Пашиняном я выразил надежду на мирное решение и предложил провести у себя очередной раунд переговоров между двумя сторонами", - написал Курц в четверг в Твиттере.

"Австрия всегда служит местом для диалога, и мы продолжим продвигать деэскалацию и прямые переговоры", - отметил канцлер.

Он выразил серьезную озабоченность продолжающейся эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"У этого конфликта нет военного решения. Австрия призывает к прекращению военных действий и поддерживает переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заявил канцлер Австрии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРИЯ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОСРЕДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]