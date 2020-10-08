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Дальнее зарубежье 08.10.2020 21:47

В Европе фиксируют рекорды по приросту новых случаев коронавируса и ужесточают ограничения

В ряде европейских стран зафиксированы рекордные показатели прироста новых случаев коронавируса за сутки, сообщают в четверг местные СМИ.

В частности, в Германии за минувшие 24 часа выявили впервые с апреля более 4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19.

В Нидерландах за последние сутки зарегистрированы рекордные для страны 5,8 тыс. новых случаев.

Накануне рекордно высокий показатель заболеваемости за сутки был зафиксирован во Франции - почти 19 тыс.

Между тем, в Чехии на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом решили закрыть все спортивные и культурные объекта на две недели, начиная со следующей недели. Рестораны в стране будут работать только до 20:00, а учащиеся средней и старшей школы перейдут на смешанную систему обучения, которая будет включать, помимо обычных, еще и дистанционные занятия.

Новые меры начали действовать в столице Бельгии: на месяц прекращена работа всех баров и пабов. Ограничение распространяется также на чайные, кафе, кафетерии при спортивных клубах и приемных залах по всей столице. При этом рестораны в Брюсселе продолжать работать.

В Швеции временно решили отказаться от планов увеличить максимальное число посетителей, которые могут одновременно посещать спортивные мероприятия и концерты. Планировалось, что правительство изменит ограничения с 50 человек до 500.

В Италии по всей стране власти ввели на этой неделе обязательное ношение масок, подобная мера начнет действовать в субботу и в Польше.

При этом на итальянской территории за последние сутки зафиксировали 4 458 новых случаев заражение коронавирусной инфекцией (днем ранее этот показатель составлял около 3,6 тыс.). Кроме того, за сутки скончались 22 пациента с коронавирусом.

Таким образом, в стране продолжается наметившийся ранее на этой неделе быстрый рост количества выявляемых случаев. Однако во многом это связано с тем, что власти значительно увеличили и количество проверок на COVID-19: в четверг их было проведено более 128 тыс., что стало для страны абсолютным рекордом за все время пандемии.

Согласно данным портала Worldometers, в Европе за время пандемии зафиксировано около 5,6 млн случаев COVID-19. Почти 229 тыс. скончались.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]