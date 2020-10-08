Движение "Талибан" приветствовало заявление президента США Дональда Трампа о намерении вывести оставшийся американский контингент из Афганистана к Рождеству, сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя талибов Забихуллы Муджахида, заявление президента США является "позитивным шагом для имплементации мирного договора между США и "Талибаном".

Он добавил, что талибы "привержены соглашению и надеются на хорошие и позитивные отношения со всеми странами, в том числе с США, в будущем".

Ранее в четверг Трамп заявил, что остающиеся в Афганистане американские военнослужащие должны вернуться к Рождеству.

В конце февраля США и талибы подписали соглашение, согласно которому американский воинский контингент будет уменьшен до уровня в 8,6 тыс. человек за 135 дней. Затем в течение 14 месяцев США полностью выведут свои силы с афганской территории. Это будет сделано только при условии, что талибы будут выполнять свою часть соглашения. В частности, от них ожидают активной борьбы против терроризма и диалога с Кабулом по урегулированию конфликта в стране.