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Дальнее зарубежье 08.10.2020 23:12

Талибы считают "позитивным шагом" заявление Трампа о выводе оставшихся военных США из Афганистана к Рождеству

Движение "Талибан" приветствовало заявление президента США Дональда Трампа о намерении вывести оставшийся американский контингент из Афганистана к Рождеству, сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя талибов Забихуллы Муджахида, заявление президента США является "позитивным шагом для имплементации мирного договора между США и "Талибаном".

Он добавил, что талибы "привержены соглашению и надеются на хорошие и позитивные отношения со всеми странами, в том числе с США, в будущем".

Ранее в четверг Трамп заявил, что остающиеся в Афганистане американские военнослужащие должны вернуться к Рождеству.

В конце февраля США и талибы подписали соглашение, согласно которому американский воинский контингент будет уменьшен до уровня в 8,6 тыс. человек за 135 дней. Затем в течение 14 месяцев США полностью выведут свои силы с афганской территории. Это будет сделано только при условии, что талибы будут выполнять свою часть соглашения. В частности, от них ожидают активной борьбы против терроризма и диалога с Кабулом по урегулированию конфликта в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ТРАМП, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]