Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.10.2020 00:35

Пентагон планирует использовать ракеты SpaceX для срочной переброски грузов по планете через космос

Транспортное командование Вооруженных сил США рассматривает возможность использования ракет компании SpaceX для осуществления срочной переброски грузов по планете через космос, говорится в сообщении SpaceX.

При этом первое такое испытание может быть проведено уже в следующем году в рамках соглашения с компанией SpaceX.

По словам главы командования TRANSCOM генерала Стивена Лайонса, "команда, которая работает со SpaceX, возможно, уже в 2021 году, проведет совместное тестирование принципа доставки грузов через космос".

Генерал Лайонс, выступая на заседании Национальной оборонной ассоциации США, заявил, что задача заключается в том, чтобы иметь возможность с помощью ракеты доставить 80 тонн груза, который перевозит тяжелый американский военно-транспортный самолет C-17, в любую точку земного шара в течение одного часа.

В командовании TRANSCOM затем пояснили, что детали проекта все еще прорабатываются со SpaceX, но в любом случае это подразумевает фактическую "доставку груза из одного места в другое через космос".

По мнению американских военных экспертов, это значительно упростило бы оперативную доставку военных грузов в глубинные районы стран и в страны, не имеющие выхода к морю, в том числе для находящихся там американских войск. Доставка груза не будет нарушать госграниц, так как она будет осуществляться через космос. При этом в мирное время можно будет избежать необходимых для доставки срочных военных грузов традиционных дипломатических согласований и разрешений для доступа и пролета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, КОСМОС, SPACEX


Похожие новости


Пентагон намерен вести войны так, чтобы не расстраивать военных подрядчиков - Трамп США должны быть готовы к соперничеству с РФ и КНР по всему миру - шеф Пентагона Пентагон официально подтвердил вывод части войск из Афганистана Пентагон направил 1,6 тыс. солдат в район Вашингтона США могут достаточно быстро подготовить ядерное испытание, если этого потребует президент - Пентагон Пентагон запросил у Конгресса дополнительные $20 млрд для противостояния КНР и РФ в Индо-Тихоокеанском регионе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]