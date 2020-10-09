Пентагон планирует использовать ракеты SpaceX для срочной переброски грузов по планете через космос

Транспортное командование Вооруженных сил США рассматривает возможность использования ракет компании SpaceX для осуществления срочной переброски грузов по планете через космос, говорится в сообщении SpaceX.
При этом первое такое испытание может быть проведено уже в следующем году в рамках соглашения с компанией SpaceX.
По словам главы командования TRANSCOM генерала Стивена Лайонса, "команда, которая работает со SpaceX, возможно, уже в 2021 году, проведет совместное тестирование принципа доставки грузов через космос".
Генерал Лайонс, выступая на заседании Национальной оборонной ассоциации США, заявил, что задача заключается в том, чтобы иметь возможность с помощью ракеты доставить 80 тонн груза, который перевозит тяжелый американский военно-транспортный самолет C-17, в любую точку земного шара в течение одного часа.
В командовании TRANSCOM затем пояснили, что детали проекта все еще прорабатываются со SpaceX, но в любом случае это подразумевает фактическую "доставку груза из одного места в другое через космос".
По мнению американских военных экспертов, это значительно упростило бы оперативную доставку военных грузов в глубинные районы стран и в страны, не имеющие выхода к морю, в том числе для находящихся там американских войск. Доставка груза не будет нарушать госграниц, так как она будет осуществляться через космос. При этом в мирное время можно будет избежать необходимых для доставки срочных военных грузов традиционных дипломатических согласований и разрешений для доступа и пролета.
ANAMA обезвредила 29 бомб ВС Армении, сброшенных на районы Азербайджана
Путин призвал Алиева и Пашиняна прекратить боевые действия по гуманитарным соображениям - Кремль
Курц предлагает провести в Австрии переговоры по карабахскому урегулированию
Apple потребовала от Telegram заблокировать несколько каналов с данными белорусских силовиков и членов избиркомов - Дуров
Укртранснафта в январе-сентябре увеличила транзит нефти в Европу и Белоруссию на 5,5%
Добыча жидких углеводородов не-ОПЕК не изменится к 2045г, ОПЕК компенсирует ростом на 10 млн б/с
Власти ЕС заключат контракт с Johnson & Johnson на поставку вакцин от COVID-19 - председатель ЕК
У более чем 75% человек в Британии, у кого анализы показали наличие корорнавируса, не было его симптомов при тестировании - исследование
ВС Азербайджана не имеют отношения к разрушению церкви в Шуше – Минобороны
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы