Пентагон планирует использовать ракеты SpaceX для срочной переброски грузов по планете через космос

Транспортное командование Вооруженных сил США рассматривает возможность использования ракет компании SpaceX для осуществления срочной переброски грузов по планете через космос, говорится в сообщении SpaceX.

При этом первое такое испытание может быть проведено уже в следующем году в рамках соглашения с компанией SpaceX.

По словам главы командования TRANSCOM генерала Стивена Лайонса, "команда, которая работает со SpaceX, возможно, уже в 2021 году, проведет совместное тестирование принципа доставки грузов через космос".

Генерал Лайонс, выступая на заседании Национальной оборонной ассоциации США, заявил, что задача заключается в том, чтобы иметь возможность с помощью ракеты доставить 80 тонн груза, который перевозит тяжелый американский военно-транспортный самолет C-17, в любую точку земного шара в течение одного часа.

В командовании TRANSCOM затем пояснили, что детали проекта все еще прорабатываются со SpaceX, но в любом случае это подразумевает фактическую "доставку груза из одного места в другое через космос".

По мнению американских военных экспертов, это значительно упростило бы оперативную доставку военных грузов в глубинные районы стран и в страны, не имеющие выхода к морю, в том числе для находящихся там американских войск. Доставка груза не будет нарушать госграниц, так как она будет осуществляться через космос. При этом в мирное время можно будет избежать необходимых для доставки срочных военных грузов традиционных дипломатических согласований и разрешений для доступа и пролета.