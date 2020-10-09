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Карабахский конфликт 09.10.2020 00:55

Путин призвал Алиева и Пашиняна прекратить боевые действия по гуманитарным соображениям - Кремль

Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям, сообщает пресс-служба Кремля.

"После серии телефонных переговоров с Президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Н.В.Пашиняном Президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]