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Дальнее зарубежье 09.10.2020 09:42

Китай присоединился к инициативе COVAX по вакцине против коронавируса - МИД КНР

Китай 8 октября официально присоединился к финансовой инициативе COVAX по созданию и обеспечению человечества вакциной против коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу МИД КНР.

"Китай 8 октября подписал соглашение с глобальным Альянсом по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) об официальном присоединении к COVAX. Это является важным шагом Китая, направленным на поддержку концепции обеспечения здоровья человечества и медицинского сообщества, а также выполнения обязательства о превращении вакцины в глобальное общественное благо", - говорится в заявлении официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

В нем отмечается, что в настоящее время распространение коронавируса "все еще находится в стадии глобальной пандемии, представляющей серьезную угрозу безопасности жизни и здоровью людей во всем мире". В центре внимание Китая - обеспечение равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам развивающихся стран.

"Китай торжественно обязуется отдать приоритет развивающимся странам, когда исследования и разработки вакцин в Китае будут завершены и введены в эксплуатацию в качестве глобального общественного продукта", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Она добавила, что Китай также укрепит сотрудничество в области вакцинации с соответствующими странами и будет продолжать работать со всеми участниками COVAX, чтобы внести свой вклад в глобальную солидарность в борьбе с пандемией и защиту жизней и физического здоровья людей всего мира.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, ВАКЦИНА, АЛЬЯНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]