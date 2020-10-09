Трамп заверил губернатора штата Мичиган, что защитит ее от экстремистов

Президент США Дональд Трамп в ответ на обвинения губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер в том, он поощряет действия экстремистских группировок и проповедует концепцию превосходства белой расы, обещал обеспечить ее безопасность.

"Защищать всех американцев, даже тех, кто выступает против меня и нападает на меня, - это то, что я всегда буду делать как ваш президент!" - написал Трамп в своем твиттере.

Президент отметил, что федеральное правительство оказывает Мичигану огромную помощь, а американский Минюст сообщил, что сорван опасный заговор против губернатора штата.

"Вместо того, чтобы сказать спасибо, она называет меня сторонником белого превосходства в то время, как Байден и демократы отказываются осуждать Антифа, мародеров и толпы, которые сжигают города, управляемые демократами. Я не терплю никакого крайнего насилия", - подчеркнул Трамп.

Ранее на пресс-конференции Уитмер назвала президента соучастником экстремистских выступлений.

Она обвинила Трампа в поощрении действий экстремистских группировок, мотивируя это неспособностью президента осудить сторонников превосходства белой расы, противопоставив политике Трампа программу демократического кандидата в президенты Джо Байдена.

"Когда наши лидеры встречаются, поощряют и братаются с внутренними террористами, они узаконивают их действия, и являются, таким образом, соучастниками", - сказал Уитмер.

Ее заявление прозвучало на фоне ареста 13 человек, в том числе семерых, связанных с группировкой Wolverine Watchmen, которая готовила заговор против руководства штата.

Генпрокурор Мичигана Дана Нессел выдвинула группе обвинение в том, что она намеревалась похитить Уитмер, которая решительно критиковала действия Трампа в области борьбы с распространением коронавируса. В какой-то момент заговорщики планировали осуществить вербовку 200 человек для штурма Капитолия штата и захвата заложников, но позднее отказались от этого плана в пользу похищения Уитмер в ее загородном доме.