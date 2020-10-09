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Дальнее зарубежье 09.10.2020 10:35

Демократы в американском Конгрессе предпринимают попытку отстранения Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессмен-демократ Джейми Раскин приступили к подготовке законопроекта о формировании специальной комиссии, которая должна оценить физическое и психическое состояние здоровья президента Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.

На основании выводов комиссии Конгресс должен сделать вывод о том, может ли президент Соединенных Штатов быть отстранен от должности в связи с неспособностью выполнять свои обязанности.

Такие права представлены Конгрессу 25-й поправкой к конституции, которая позволяет отстранять президента от должности, если большинство членов кабинета и вице-президент считают его неспособным выполнять свои обязанности.

Предложение о создании комиссии будет внесено Пелоси и Раскиным в пятницу. Как отметил офис спикера Палаты, выводы комиссии "помочь обеспечить эффективное и непрерывное руководство на самом высоком посту в исполнительной ветви власти".

Сам Трамп в своем твиттере в ответ на инициативу демократов назвал Пелоси "сумасшедшей Нэнси", которую саму надо взять под наблюдение.

Лечащий врач главы государства Шон Конли считает, что Трамп может уже в субботу вернуться к полноценной работе, в том числе к публичной деятельности.

В распространенном Белым домом меморандуме доктора о состоянии здоровья Трампа, заразившегося коронавирусом, говорится, что президент завершил курс лечения от коронавируса, его состояние оставалось стабильным с момента возвращения в Белый дом, и он может вернуться к публичным выступлениям в субботу.

Конли отметил, что Трамп отреагировал на курс лечения "чрезвычайно положительно".

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Тэги: США, КОНГРЕСС, ТРАМП, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]