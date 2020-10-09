Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,4 млн, число жертв - 1 млн 60 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 36 млн 445 тыс. 67 случаев заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 367 тыс. 365, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, во всем мире число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло до 1 млн 60 тыс. 913 против 1 млн 54 тыс. 712 против на утро четверга, излечились более 25,3 млн.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 7 млн 605 тыс. 873 инфицированных, 212 тыс. 762 случая летального исхода и 3 млн излечившихся.

На втором месте по числу заболевших остается Индия, где, по данным Минздрава страны, на утро четверга зафиксировано 6 млн 903 тыс. 812 заболевших при 106 тыс.521 смертельном случае и более 5,9 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных превысило 5 млн на 28 тыс. 444, скончались 148 тыс. 957 человек, вылечены 4,88 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро понедельника 136,9 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умерли 657 человек, Индии - 77, Бразилии - 700.