Киргизские парламентарии еще раз попытаются собрать кворум для импичмента президенту

Депутаты парламента Киргизии в пятницу предпримут очередную попытку провести заседание по вопросу об отрешении от должности президента страны Сооронбая Жээнбекова, заявил "Интерфаксу" депутат Максат Сабиров.

"Сегодня парламент вновь попытается собраться на заседание", - сказал Сабиров.

По его словам, время и место пока не определено.

"Мы каждый день пытаемся собраться, но нет кворума. Неизвестно будет ли он сегодня", - отметил Сабиров.

Накануне сообщалось, что в парламенте идут консультации об импичменте президента.

В минувшую среду собравшиеся на заседание депутаты парламента Киргизии уже пытались начать процедуру импичмента, но не смогли согласовать ее, так как для этого не хватило голосов, а также подписи спикера Мыктыбека Абдылдаева.

В Конституции Киргизии указано, что президент может быть отрешен от должности только на основании выдвинутого Жогорку Кенешем (парламентом) обвинения в совершении преступления, подтвержденного заключением генерального прокурора о наличии в действиях президента признаков преступления.

Решение о выдвижении обвинения должно быть принято большинством от общего числа депутатов по инициативе не менее одной трети от общего числа и при наличии заключения специальной комиссии, образованной в парламенте.

Импичмент может быть объявлен только большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов, то есть 90 парламентариями.

Вопрос об объявлении импичмента Жээнбекову подняли в среду члены Народного координационного совета, которые также выступают за люстрацию чиновников и роспуск парламента.

Кроме того, на повестке дня остается вопрос легитимности утверждения кандидатуры Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Вместе с ним за премьерское кресло намерены бороться Омурбек Бабанов от партии "Республика", Алтынбек Сулайманов от "Бир Бола", Тилек Токтогазиев от "Ата Мекена".

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября. В минувший понедельник в Бишкеке начались акции протеста. Партии, недовольные итогами парламентских выборов, вывели на улицы своих сторонников. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание парламента Киргизии, где также находится администрация президента республики, и разгромили его. Потом двинулись в сторону Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, который находился в СИЗО ГКНБ.

Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре из 16 партий, участвовавших в избирательной кампании; среди них три провластные - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" и оппозиционная - "Бутун Кыргызстан".

В республике созданы несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента прежнего созыва.