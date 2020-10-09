Азербайджанская армия в Карабахе уничтожила 13 танков противника и взяла 6 танков T-72 в качестве трофея - Минобороны

В течение 8 октября вплоть до утра 9 октября в Карабахе продолжались ожесточенные бои со значительным преимуществом Азербайджанской армии, сообщает министерство обороны Азербайджана.
"В течение 8 октября и ночью 9 октября в боях было уничтожено 13 танков T-72, 2 - БМП, 4 установки "Град" ВМ-21, 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", 3 гаубицы Д-30, 2 радарные системы и большое число автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Минобороны также сообщает, что азербайджанской армией взяты в качестве трофея 6 танков T-72 49-ой танковой бригады ВС Армении в полном исправном состоянии.
Минобороны подчеркивает, что личный состав воинских частей вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара азербайджанской армии по Ханкенди, эвакуируется. "Большое количество военнослужащих было убито и ранено в результате артиллерийского обстрела бункера одной из воинских частей в Ханкенди", - подчеркивает ведомство.
Кроме этого, в ходе вчерашней военной операции в результате огневого удара азербайджанской армии здание штаба 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении было разрушено. "В результате обстрелов был тяжело ранен находящийся в здании начальник штаба 10-й горнострелковой дивизии полковник Самвел Григорян, погибли начальник артиллерии полка подполковник Арман Дермеян и большое количество военнослужащих", - сообщает оборонное ведомство.
По оценкам Минобороны, в результате действий ВС Азербайджана в стане противника потеряно управление и нарушена взаимная координация действий между войсками, возникли беспорядки между его подразделениями, была нарушена дисциплина личного состава, противник массово оставляет свои позиции.
Б.Рустамбеков
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