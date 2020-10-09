Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 09.10.2020 09:47

Азербайджанская армия в Карабахе уничтожила 13 танков противника и взяла 6 танков T-72 в качестве трофея - Минобороны

В течение 8 октября вплоть до утра 9 октября в Карабахе продолжались ожесточенные бои со значительным преимуществом Азербайджанской армии, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"В течение 8 октября и ночью 9 октября в боях было уничтожено 13 танков T-72, 2 - БМП, 4 установки "Град" ВМ-21, 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", 3 гаубицы Д-30, 2 радарные системы и большое число автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Минобороны также сообщает, что азербайджанской армией взяты в качестве трофея 6 танков T-72 49-ой танковой бригады ВС Армении в полном исправном состоянии.

Минобороны подчеркивает, что личный состав воинских частей вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара азербайджанской армии по Ханкенди, эвакуируется. "Большое количество военнослужащих было убито и ранено в результате артиллерийского обстрела бункера одной из воинских частей в Ханкенди", - подчеркивает ведомство.

Кроме этого, в ходе вчерашней военной операции в результате огневого удара азербайджанской армии здание штаба 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении было разрушено. "В результате обстрелов был тяжело ранен находящийся в здании начальник штаба 10-й горнострелковой дивизии полковник Самвел Григорян, погибли начальник артиллерии полка подполковник Арман Дермеян и большое количество военнослужащих", - сообщает оборонное ведомство.

По оценкам Минобороны, в результате действий ВС Азербайджана в стане противника потеряно управление и нарушена взаимная координация действий между войсками, возникли беспорядки между его подразделениями, была нарушена дисциплина личного состава, противник массово оставляет свои позиции.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, БОИ


Похожие новости


Азербайджанская армия продолжает контрнаступление в Карабахе - Минобороны ОДКБ может вмешаться в карабахский конфликт в случае угрозы суверенитету Армении или прямого военного нападения на нее - генсек Армения, проигрывая на поле боя, стреляет по мирному населению Азербайджана - президент Алиев Армения признала гибель 350 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили ситуацию в Карабахе Армения в переговорах по Карабаху должна отказаться от максималистской позиции – Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]