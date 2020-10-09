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Инфраструктура и тендеры 09.10.2020 09:50

LUKOIL-Azerbaijan отбирает подрядчика для комплексного обслуживания объектов в Азербайджане

ЗАО "LUKOIL–Azerbaijan" объявило тендер на комплексное обслуживание (техническое обслуживание, текущие ремонты, ремонтно-восстановительные работы) объектов в Азербайджане, говорится в объявлении компании.

Дата начала и окончания работ: с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2023 года.

Тендер будет проводиться в два этапа.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 6 ноября 2020г.

Тендерная процедура состоится 9 ноября в 11:00.

Телефоны для справок: (012) 497-41-10, контактное лицо Лала Микаилова.

Группа «ЛУКОЙЛ» функционирует в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года и представлена на территории страны двумя дочерними организациями.

Компания имеет 10%-ную долю в проектах «Шах-Дениз» и «Южно-Кавказский трубопровод», а также участвует в реализации нефтепродуктов на розничном рынке Азербайджана через сеть из более 60 АЗС, оперирующих под брендом ЛУКОЙЛ.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: LUKOIL/AZERBAIJAN, ПОДРЯДЧИК, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]