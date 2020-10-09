ГКНБ Киргизии заявил, что Суваналиев больше не руководит ведомством

Исполняющего обязанности секретаря Совбеза Киргизии Омурбека Суваналиева вывели из состава Госкомитета нацбезопасности, он заявляет, что вернулся к своим прежним обязанностям.
"Руководство Государственного комитета национальной безопасности, ветераны и личный состав ГКНБ выпроводил и.о. секретаря Совета безопасности Омурбека Суваналиева из центрального здания ГКНБ", - говорится в сообщении спецслужб, распространенного в пятницу.
Согласно заявлению, ГКНБ не будет служить "меркантильным интересам отдельных политических и иных сил".
"Весь личный состав ГКНБ работает в штатном режиме. Сил и средств для защиты здания и восстановления правопорядка в стране достаточно", - отметили в ГКНБ.
Ранее сообщалось, что после начала протестов в Бишкеке Суваналиев был исполняющим обязанности главы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
В свою очередь Омурбек Суваналиев заявил "Интерфаксу", что координировал работу силовых структур во время беспорядков, так как руководства ГКНБ на рабочем месте не было.
"Координация закончилась и я вернулся к исполнению своих прежних обязанностей заместителя секретаря Совета безопасности. И.о. главы ГКНБ больше не являюсь", - сказал Суваналиев.
За время исполнения обязанностей главы ГКНБ Суваналиев успел провести телефонные переговоры с главами спецслужб России и Казахстана и обсудить с ними общественно-политическую ситуацию в стране, а также поблагодарить за оказываемую помощь.
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