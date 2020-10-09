Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.10.2020 09:59

ГКНБ Киргизии заявил, что Суваналиев больше не руководит ведомством

Исполняющего обязанности секретаря Совбеза Киргизии Омурбека Суваналиева вывели из состава Госкомитета нацбезопасности, он заявляет, что вернулся к своим прежним обязанностям.

"Руководство Государственного комитета национальной безопасности, ветераны и личный состав ГКНБ выпроводил и.о. секретаря Совета безопасности Омурбека Суваналиева из центрального здания ГКНБ", - говорится в сообщении спецслужб, распространенного в пятницу.

Согласно заявлению, ГКНБ не будет служить "меркантильным интересам отдельных политических и иных сил".

"Весь личный состав ГКНБ работает в штатном режиме. Сил и средств для защиты здания и восстановления правопорядка в стране достаточно", - отметили в ГКНБ.

Ранее сообщалось, что после начала протестов в Бишкеке Суваналиев был исполняющим обязанности главы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

В свою очередь Омурбек Суваналиев заявил "Интерфаксу", что координировал работу силовых структур во время беспорядков, так как руководства ГКНБ на рабочем месте не было.

"Координация закончилась и я вернулся к исполнению своих прежних обязанностей заместителя секретаря Совета безопасности. И.о. главы ГКНБ больше не являюсь", - сказал Суваналиев.

За время исполнения обязанностей главы ГКНБ Суваналиев успел провести телефонные переговоры с главами спецслужб России и Казахстана и обсудить с ними общественно-политическую ситуацию в стране, а также поблагодарить за оказываемую помощь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ, СУВАНАЛИЕВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]