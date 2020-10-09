ВС Армении продолжают обстреливать населенные пункты Азербайджана - Минобороны

Вооруженные силы Армении обстреливают населенные пункты Азербайджана.
«Противник открыл огонь по территориям Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. ВС Азербайджана предпринимают адекватные меры», - отмечается в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
С 27 сентября ВС Армении ведут интенсивный ракетно-артиллерийский обстрел населенных пунктов Азербайджана, находящихся вдалеке от зоны боевых действий в Карабахе.
Б.Рустамбеков
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