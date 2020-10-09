МИД РФ: Ереван и Баку подтвердили участие в консультациях 9 октября в Москве

Армения и Азербайджан подтвердили готовность отправить своих представителей на консультации в Москву в пятницу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идёт активная подготовка", - сказала Захарова.

Накануне в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву на консультации.