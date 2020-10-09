Правительство Белоруссии официально перенесло срок завершения строительства БелАЭС на 2022г

Правительство Белоруссии официально перенесло срок полного ввода БелАЭС с 2020 года на 2022 год.

Решение закреплено постановлением Совмина N582 от 6 октября 2020 года, которым внесены изменения в утвержденный в марте 2016 года комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода БелАЭС и межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года.

Ранее завершение строительства и полный ввод БелАЭС мощностью 2,4 тыс. МВт в эксплуатацию предусматривался в 2019-2020 годах. В новой редакции документа соответствующие сроки запланированы на 2019-2022 годы.

Кроме того, на один год - с 2021 года на 2022 год перенесен срок завершения строительства и ввод 800 Мвт пиково-резервных мощностей на действующих в Белоруссии электростанциях. Пиково-резервные мощности не будут участвовать в постоянной генерации и строятся с целью поставки электроэнергии в сеть в случае нештатной ситуации на БелАЭС.

Также в обновленной редакции изложен межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года. В соответствии с документом, целевой прогноз по увеличению потребления электроэнергии за период до 2025 года увеличен с 2,7 до 2,8 млрд кВт.ч. На эти цели будет задействовано 1,19 тыс. МВт вводимых мощностей БелАЭС. Наибольшие мощности будут задействованы для инвестпроектов Минтранса (354,2 МВт), "Белнефтехима" (267 Мвт), Минпрома (97,95 МВт).

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Физпуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 20 августа, его подключение к энергосистеме запланировано на 7 ноября, ввод в эксплуатацию - в первом квартале 2021 года.

По данным Минэнерго, в связи с запуском БелАЭС электропотребление в Белоруссии вырастет до 43,7 млрд кВ.ч в 2025 году с 37,9 млрд кВ.ч в 2019 году.