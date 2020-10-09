Обвинения Вашингтона в адрес России, Китая и Ирана в попытках помешать США получить вакцину от COVID-19 голословны - Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает необоснованными обвинения в адрес России, Ирана и Китая в попытках помешать США получить вакцину от COVID-19.

"Обвинения американской стороны в адрес России, Ирана и Китая в попытках помешать США получить вакцину от COVID-19 голословны и смешны", - сказал Слуцкий журналистам в пятницу.

Он считает, что подобная риторика, ведется "скорее, от досады".

"Хорошо, что ещё не предложили наложить санкции на РФ за разработку "Спутник V" под предлогом очередного мифического вмешательства", - отметил председатель комитета.

Вместе с тем, Слуцкий подчеркнул, что "Вашингтон не раз демонстрировал методы недобросовестной конкуренции".

"Пандемия в этом плане, к большому сожалению, оказалась не исключением. Россия совершенно точно никому не мешает и не препятствует. Напротив, мы готовы к самому широкому сотрудничеству в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это общемировой вызов", - сказал парламентарий.

Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst заявил, что Россия, Китай и Иран заинтересованы в том, чтобы США не смогли получить вакцину против COVID-19.

"Как только мы это сделаем (разработаем вакцину - ИФ), они наверняка помешают нам попытаться применить ее. Конечно, Китай, Россия и Иран - те три игрока, которые пытаются помешать нам получить вакцину", - заявил Эванина.

По его словам, иностранные спецслужбы также работают над тем, чтобы украсть американскую вакцину и помешать ее разработке.