Обвинения Вашингтона в адрес России, Китая и Ирана в попытках помешать США получить вакцину от COVID-19 голословны - Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает необоснованными обвинения в адрес России, Ирана и Китая в попытках помешать США получить вакцину от COVID-19.
"Обвинения американской стороны в адрес России, Ирана и Китая в попытках помешать США получить вакцину от COVID-19 голословны и смешны", - сказал Слуцкий журналистам в пятницу.
Он считает, что подобная риторика, ведется "скорее, от досады".
"Хорошо, что ещё не предложили наложить санкции на РФ за разработку "Спутник V" под предлогом очередного мифического вмешательства", - отметил председатель комитета.
Вместе с тем, Слуцкий подчеркнул, что "Вашингтон не раз демонстрировал методы недобросовестной конкуренции".
"Пандемия в этом плане, к большому сожалению, оказалась не исключением. Россия совершенно точно никому не мешает и не препятствует. Напротив, мы готовы к самому широкому сотрудничеству в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это общемировой вызов", - сказал парламентарий.
Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst заявил, что Россия, Китай и Иран заинтересованы в том, чтобы США не смогли получить вакцину против COVID-19.
"Как только мы это сделаем (разработаем вакцину - ИФ), они наверняка помешают нам попытаться применить ее. Конечно, Китай, Россия и Иран - те три игрока, которые пытаются помешать нам получить вакцину", - заявил Эванина.
По его словам, иностранные спецслужбы также работают над тем, чтобы украсть американскую вакцину и помешать ее разработке.
Армения стремится интернационализировать конфликт в Карабахе, считают в Баку
ВС Армении вновь интенсивно обстреливает города и районы Азербайджана – Минобороны
Песков оставил без комментариев сообщения о возможности заключения перемирия в Карабахе в пятницу или субботу
Правительство Белоруссии официально перенесло срок завершения строительства БелАЭС на 2022г
РФ и Германия подпишут меморандум о совместных исследованиях водородной энергетики - Новак
Запрет Ростехнадзора на добычу в нефтешахте на Яреге касается недействующей панели, остальные работают штатно - ЛУКОЙЛ
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Лукашенко ставит задачу дать нейтральной части белорусского общества ориентиры дальнейшего развития политической ситуации
Президент Киргизии вводит в столице режим ЧП до 21 октября
Причины осложнения отношений между Россией и Данией станут темой переговоров глав МИД двух стран
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы