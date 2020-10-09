Дата новых выборов в Киргизии будет объявлена до 6 ноября - ЦИК

Центральная избирательная комиссия Киргизии, согласно законодательству, до 6 ноября назначит дату новых парламентских выборов в стране, сообщает в пятницу пресс-служба ЦИК.
"В случае если выборы признаны недействительными и несостоявшимися, назначаются повторные выборы в течение одного месяца. Таким образом, в срок до 6 ноября Центральная избирательная комиссия примет решение о назначении повторных выборов депутатов парламента", - говорится в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что до назначения повторных выборов в Киргизии необохдимо на законодательном уровне создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан.
В ЦИК отметили, что для снижения рисков поствыборных кризисов необходимо принять изменения в избирательное законодательство в части снижения избирательного порога прохождения в парламент и размера избирательного залога.
На предыдущих выборах 4 октября был установлен для партий, участвующих в избирательной кампании, был установлен семипроцентный порог для прохождения в парламент.
ЦИК Киргизии также приняла решение направить в генеральную прокуратуру и МВД Киргизии заявление 12 политических партий страны, в котором они указывают на нарушения со стороны партий "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" в ходе предыдущих выборов, результаты которых был отменены 6 октября.
"Конституционным законом предусмотрен запрет на участие в повторных выборах в отношении кандидатов, чьи действия послужили основанием для признания выборов недействительными. Вопросы участия в повторных выборах политических партий, допускавших нарушения в ходе выборов, требуют законодательного регулирования", - отметили в ЦИК.
Протесты против итогов выборов в парламент Киргизии 4 октября, согласно которым депутатские мандаты получали только четыре партии из 16, участвовавших в избирательной кампании, спровоцировали политический кризис в стране. 6 октября результаты выборов были признаны недействительными. В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра.
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