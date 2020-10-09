Таиланд ведет переговоры с Россией и Китаем о поставках вакцины от COVID-19

Власти Таиланда проводят переговоры с производителями вакцины от коронавируса COVID-19 из России, Китая и Великобритании, сообщают западные СМИ со ссылкой на директора таиландского Национального института исследования вакцин Накорни Премсри.
"Мы должны проявить инициативу и искать все возможные способы для получения безопасной вакцины. Существует большая вероятность новой вспышки", - заявил Премсри.
Власти страны ожидают подписать контракты с Оксфордским университетом и с фондом Covax.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Таиланде за время пандемии выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 59 пациентов скончались.
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