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Здравоохранение 09.10.2020 15:04

Таиланд ведет переговоры с Россией и Китаем о поставках вакцины от COVID-19

Власти Таиланда проводят переговоры с производителями вакцины от коронавируса COVID-19 из России, Китая и Великобритании, сообщают западные СМИ со ссылкой на директора таиландского Национального института исследования вакцин Накорни Премсри.

"Мы должны проявить инициативу и искать все возможные способы для получения безопасной вакцины. Существует большая вероятность новой вспышки", - заявил Премсри.

Власти страны ожидают подписать контракты с Оксфордским университетом и с фондом Covax.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Таиланде за время пандемии выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 59 пациентов скончались.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]