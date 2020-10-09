Причины осложнения отношений между Россией и Данией станут темой переговоров глав МИД двух стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает в ходе переговоров с датским коллегой обсудить причины ухудшения российско-датских отношений.

"Я знаю, что вы тщательно готовились к сегодняшним переговорам, анонсировали их неоднократно в прессе. Мы тоже заинтересованы посмотреть сегодня на состояние отношений между Россией и Данией, на причины их нынешних осложнений, и на перспективы их развития в интересах наших народов", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

В свою очередь, Кофод отметил, что рассчитывает обсудить ряд вопросов, по котором взгляды России и Дании расходятся, включая безопасность в Балтийском регионе, а также озабоченности Дании "в связи с нападением на Алексея Навального с использованием боевого нервно-паралитического вещества".

"Есть и темы, по которым наши позиции более схожи. И Россия, и Дания, являются арктическими государствами. В следующем году к России переходит председательство в Арктическом совете, и я рассчитываю услышать ваши мысли относительно российского председательства и будущего Арктики", - сказал глава МИД Дании.