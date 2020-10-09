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СНГ 09.10.2020 14:48

Причины осложнения отношений между Россией и Данией станут темой переговоров глав МИД двух стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает в ходе переговоров с датским коллегой обсудить причины ухудшения российско-датских отношений.

"Я знаю, что вы тщательно готовились к сегодняшним переговорам, анонсировали их неоднократно в прессе. Мы тоже заинтересованы посмотреть сегодня на состояние отношений между Россией и Данией, на причины их нынешних осложнений, и на перспективы их развития в интересах наших народов", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

В свою очередь, Кофод отметил, что рассчитывает обсудить ряд вопросов, по котором взгляды России и Дании расходятся, включая безопасность в Балтийском регионе, а также озабоченности Дании "в связи с нападением на Алексея Навального с использованием боевого нервно-паралитического вещества".

"Есть и темы, по которым наши позиции более схожи. И Россия, и Дания, являются арктическими государствами. В следующем году к России переходит председательство в Арктическом совете, и я рассчитываю услышать ваши мысли относительно российского председательства и будущего Арктики", - сказал глава МИД Дании.

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Тэги: РОССИЯ, ДАНИЯ, МИД, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]