ВБ обещает выделить Грузии кредит на $100 млн для поддержки МСП

Всемирный банк (ВБ) поможет Грузии в восстановлении экономики и продолжении реформ в стране, говорится в сообщении Минфина республики по итогам встречи главы ведомства Иванэ Мачавариани с вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

По информации пресс-службы Минфина, в ходе встречи, которая проходила в онлайн-режиме, отмечалось, что ВБ выделит Грузии кредит на $100 млн, который будет направлен на содействие малым и средним предприятиям.

В сообщении говорится также, что вице-президент ВБ положительно оценила меры, принятые правительством Грузии в борьбе с COVID-19, и еще раз подтвердила поддержку банком этого процесса. В частности, ВБ, который уже финансово помог республике приобрести необходимое оборудование и материалы, необходимые для борьбы с пандемией коронавируса, обещает оперативно обеспечить доступ к вакцине против COVID-19, как только она появится на рынке.

На встрече речь шла об осуществляемых в стране реформах, стратегическим партнером в реализации которых является Всемирный банк, в частности, по развитию человеческого капитала, предусматривающих интенсивные реформы в сфере образования и здравоохранения. Была выражена также готовность ВБ участвовать в реформе государственных предприятий, в осуществлении которой стране будет помогать Международная финансовая корпорация (IFC) из группы ВБ.

Как сообщалось, в начале июля было подписано кредитное соглашение, в соответствии с которым республика получит дополнительно 45 млн евро от ВБ для финансирования мероприятий политики экономического управления и развития конкурентоспособности (Development Policy Operation, DPO). Этот финансовый ресурс будет использован для смягчения воздействия пандемии COVID-19 на экономику страны.

Дополнительная финансовая помощь связана с предыдущим финансированием стратегии развития DPO, согласно которому ВБ в марте 2020 года выделил республике 45 млн евро. Вслед за этим ВБ 1 мая предоставил Грузии пакет финансовой помощи в размере $80 млн, чтобы помочь правительству оперативно отреагировать и смягчить последствия пандемии коронавируса в области здравоохранения и в социальной сфере.

Ожидался и третий транш на оказание помощи микро-, малым и средним предприятиям и сохранение рабочих мест, на которые негативно повлияла пандемия COVID-19.

Всемирный банк сотрудничает с Грузией с 1992 года. За это время общий объем выделенных стране кредитов на поддержку бюджета и финансирование проектов в разных секторах составил около $3 млрд.