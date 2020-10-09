ВБ обещает выделить Грузии кредит на $100 млн для поддержки МСП

Всемирный банк (ВБ) поможет Грузии в восстановлении экономики и продолжении реформ в стране, говорится в сообщении Минфина республики по итогам встречи главы ведомства Иванэ Мачавариани с вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.
По информации пресс-службы Минфина, в ходе встречи, которая проходила в онлайн-режиме, отмечалось, что ВБ выделит Грузии кредит на $100 млн, который будет направлен на содействие малым и средним предприятиям.
В сообщении говорится также, что вице-президент ВБ положительно оценила меры, принятые правительством Грузии в борьбе с COVID-19, и еще раз подтвердила поддержку банком этого процесса. В частности, ВБ, который уже финансово помог республике приобрести необходимое оборудование и материалы, необходимые для борьбы с пандемией коронавируса, обещает оперативно обеспечить доступ к вакцине против COVID-19, как только она появится на рынке.
На встрече речь шла об осуществляемых в стране реформах, стратегическим партнером в реализации которых является Всемирный банк, в частности, по развитию человеческого капитала, предусматривающих интенсивные реформы в сфере образования и здравоохранения. Была выражена также готовность ВБ участвовать в реформе государственных предприятий, в осуществлении которой стране будет помогать Международная финансовая корпорация (IFC) из группы ВБ.
Как сообщалось, в начале июля было подписано кредитное соглашение, в соответствии с которым республика получит дополнительно 45 млн евро от ВБ для финансирования мероприятий политики экономического управления и развития конкурентоспособности (Development Policy Operation, DPO). Этот финансовый ресурс будет использован для смягчения воздействия пандемии COVID-19 на экономику страны.
Дополнительная финансовая помощь связана с предыдущим финансированием стратегии развития DPO, согласно которому ВБ в марте 2020 года выделил республике 45 млн евро. Вслед за этим ВБ 1 мая предоставил Грузии пакет финансовой помощи в размере $80 млн, чтобы помочь правительству оперативно отреагировать и смягчить последствия пандемии коронавируса в области здравоохранения и в социальной сфере.
Ожидался и третий транш на оказание помощи микро-, малым и средним предприятиям и сохранение рабочих мест, на которые негативно повлияла пандемия COVID-19.
Всемирный банк сотрудничает с Грузией с 1992 года. За это время общий объем выделенных стране кредитов на поддержку бюджета и финансирование проектов в разных секторах составил около $3 млрд.
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