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СНГ 09.10.2020 18:03

Лукашенко требует усилить контроль за кадрами и СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам заявил о необходимости усилить надежность и патриотизм госчиновников, а также избавиться от недостатков в работе СМИ.

"Наиважнейший вопрос, который сейчас перед нами стоит, надежность. Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А потом некоторые "переобулись". И "переобулись" ведь те, которых мы вырастили на своих руках. Поэтому надежность, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в пятницу.

Немало недостатков Лукашенко увидел и в работе СМИ. Он потребовал завершить в ближайшее время формирование коллективов в основных СМИ. "Контроль в этом плане за администрацией президента. Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное - наступательно", - потребовал он.

Лукашенко выразил недовольство тем, что потребовалось "два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас". "Это надо делать постоянно", - заявил президент.

Кроме того, он выступил за то, чтобы государство проводило более настойчивую информационную политику в интернете, вело ее наступательно, но без фейков.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ЧИНОВНИКИ, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]