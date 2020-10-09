Лукашенко требует усилить контроль за кадрами и СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам заявил о необходимости усилить надежность и патриотизм госчиновников, а также избавиться от недостатков в работе СМИ.
"Наиважнейший вопрос, который сейчас перед нами стоит, надежность. Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А потом некоторые "переобулись". И "переобулись" ведь те, которых мы вырастили на своих руках. Поэтому надежность, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в пятницу.
Немало недостатков Лукашенко увидел и в работе СМИ. Он потребовал завершить в ближайшее время формирование коллективов в основных СМИ. "Контроль в этом плане за администрацией президента. Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное - наступательно", - потребовал он.
Лукашенко выразил недовольство тем, что потребовалось "два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас". "Это надо делать постоянно", - заявил президент.
Кроме того, он выступил за то, чтобы государство проводило более настойчивую информационную политику в интернете, вело ее наступательно, но без фейков.
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